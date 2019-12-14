Верка Сердючка выпустила новую песню



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Поклонники звезды радуются, что артист продолжает творить instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко возвращается в шоу-бизнес

Артист Андрей Данилко, всем известный по образу Верки Сердючки порадовал своих поклонников, выпустив первую за несколько лет композицию Make It Rain Champagne.

Немного ранее с Андреем произошел непонятный случай, он был приглашенной звездой на шоу «Х-Фактор», где выступал в качестве наставника молодых дарований. Во время съемок он внезапно покинул проект со слезами на глазах и со словами, что он не может ничем помочь начинающим звездам.

В комментариях к новому треку пользователи YouТube радуются, что артист наконец-то вернулся на большую сцену и продолжает творить.