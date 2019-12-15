«Вот оно, счастье». Ротару прокомментировала свое возвращение в Россию



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Певица София Ротару instagram.com/_sofia_rotaru_fan

После концерта Ротару не вышла к журналистам

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды Ретро Fm» в Москве по возвращении. Ее слова приводит Пятый канал.

Отмечается, что после концерта Ротару не вышла к журналистам, как это делали другие артисты. Однако представители СМИ встретили певицу на выходе из здания «Мегаспорт», и она сказала: «Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда! ».