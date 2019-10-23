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    Шоу-биз

    Павла Зиброва застукали с Лесей Никитюк (фото)

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    Павла Зиброва застукали с Лесей Никитюк (фото)

    Павел Зибров активный пользователь Instagram, где часто подогревает интерес публики к своей персоне

    Артист часто радует публику яркими фото и видео со своей личной и творческой жизни в соцсети. И этот раз не стал исключением – певец показал милое фото с популярной телеведущей Лесей Никитюк.

    Перед камерой Зибров появился в светло-полосатой футболке, поверх которой накинул черный пиджак. 

    Он прижимается к худенькой Лесе, которая позирует в черном костюме с коротким серебристым топиком, который чуть оголил живот. 

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    instagram.com/pavlo_zibrov/

    Ее волосы распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий макияж. В подписи к фото Павел Зибров написал: «@lesia_nikituk твой новый проект #ЛеМаршрутка просто ракета». 

    Поклонники в восторге от нового фото артиста и засыпают его комплиментами в комментариях.

    Джерело: znaj.ua

    знаменитости фотография артист Павел Зибров Instagram
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