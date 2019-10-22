Жена одиозного Медведчука показала, как готовится к Новому году

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Марченко качает пресс, а не составляет списки вкусностей на праздничный стол

Супруга кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко на своей странице в Instagram показа свою підготовку до Нового року.

До нового года еще более двух месяцев, а супруга кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко уже начала готовиться.

В своем Instagram Марченко выложила видео, на котором показала несколько простых упражнений с гантелями.

«До Нового года осталось 2 месяца - самое время начать подготовку к встрече с красивым нарядом. А если серьезно, не забывайте о тренировках. Я не хочу вас «грузить» этими видео, ведь я занимаюсь 5 раз в неделю», - отметила Оксана.

О любви Марченко к воркауту известно давно. В том году звезда уже демонструвала свое мускулистое тело, над которым работает под руководством тренера.

Переглянути цей допис в Instagram #оксанамарченко #спорт #sport #зож #workout Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 30 Сер 2019 р. о 12:52 PDT





«Где бы я ни была, а спорт по расписанию, ведь заниматься можно всегда и везде. У меня бывают разные тренировки. Сегодня – воркаут на улице. Ничего сверхсложного, но для тонуса мышц – замечательные упражнения», – поделилась она.

Воркаут — это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования.

Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.