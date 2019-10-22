Жена одиозного Медведчука показала, как готовится к Новому году
Марченко качает пресс, а не составляет списки вкусностей на праздничный стол
Супруга кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко на своей странице в Instagram показа свою підготовку до Нового року.
До нового года еще более двух месяцев, а супруга кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко уже начала готовиться.
В своем Instagram Марченко выложила видео, на котором показала несколько простых упражнений с гантелями.
«До Нового года осталось 2 месяца - самое время начать подготовку к встрече с красивым нарядом. А если серьезно, не забывайте о тренировках. Я не хочу вас «грузить» этими видео, ведь я занимаюсь 5 раз в неделю», - отметила Оксана.
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Всем доброго, бодрого утра! До Нового года осталось 2 месяца - самое время начать подготовку ко встрече с красивым нарядом А если серйозно, не забывайте о тренировках. Я не очень хочу вас "грузить" этими видео, ведь я занимаюсь 5 раз в неделю. Сегодня работаем над руками и прессом - вот некоторые упражнения, которые можно делать где угодно. Хорошего дня! #оксанамарченко #oksanamarchenko #sport #sportgirl #gym #training #зож #спорт #спортэтожизнь
О любви Марченко к воркауту известно давно. В том году звезда уже демонструвала свое мускулистое тело, над которым работает под руководством тренера.
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«Где бы я ни была, а спорт по расписанию, ведь заниматься можно всегда и везде. У меня бывают разные тренировки. Сегодня – воркаут на улице. Ничего сверхсложного, но для тонуса мышц – замечательные упражнения», – поделилась она.
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Где бы я ни была, а спорт по расписанию, ведь заниматься можно всегда и везде. У меня бывают разные тренировки. Сегодня - воркаут на улице. Ничего сверхсложного, но для тонуса мышц - отличные упражнения А вы как и где занимаетесь спортом?) . . . #оксанамарченко #спорт #спорт #спортсила #сила #упражнения #зож #здоровыйобразжизни #тренировка #тренировки #тренировканаулице #воркаут #воркаутвмассы #супер #круто #сила #силаволи #прочьлень #следуй #следуйзамечтой #кцели #цель #счастье #всебудетхорошо
Воркаут — это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования.
Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.