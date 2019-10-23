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    Шоу-биз

    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)

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    <p>Алина Байкова</p> <p>instagram.com/alina_baikova</p> - Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)

    Алина Байкова

    instagram.com/alina_baikova

    Унитаз на самом деле является произведением итальянского художника Маурицио Каттелана

    Украинская модель Алина Байкова любит эпатировать подписчиков в сети неординарными, а иногда и довольно откровенными фотографиями себя любимой. Поэтому ее фото со снятыми трусиками на золотом унитазе и с газетой в руках, очевидно, никого особенно не удивило.

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    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)
    Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)

    Унитаз на самом деле является произведением итальянского художника Маурицио Каттелана и называется «Америка». Его можно увидеть в музее Гуггенхайма. Унитаз сделан из чистого золота и полностью функциональный

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