Украинская супермодель без трусиков уселась на золотой унитаз (фото)



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Алина Байкова instagram.com/alina_baikova

Унитаз на самом деле является произведением итальянского художника Маурицио Каттелана

Украинская модель Алина Байкова любит эпатировать подписчиков в сети неординарными, а иногда и довольно откровенными фотографиями себя любимой. Поэтому ее фото со снятыми трусиками на золотом унитазе и с газетой в руках, очевидно, никого особенно не удивило.

Унитаз на самом деле является произведением итальянского художника Маурицио Каттелана и называется «Америка». Его можно увидеть в музее Гуггенхайма. Унитаз сделан из чистого золота и полностью функциональный