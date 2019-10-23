Кейт Хадсон с обнаженной грудью порадовала мужчин



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Кейт Хадсон instagram.com/katehudson

Звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» позировала топлес

40-летняя Кейт Хадсон удивила поклонников пикантным фото. Хадсон редко выставляет напоказ откровенные снимки. Однако сегодня актриса сделала исключение, а поэтому ее новый кадр изумил многих фанатов.

Из одежды на Кейт были только черные классического кроя брюки с ремешком, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. Актриса распустила струящиеся по телу волосы и прикрыла одной рукой обнаженную грудь. Вторую руку блондинка поднесла ко рту и сексуально закусила ноготь зубами.

Хадсон приняла одну из популярных поз для модельной съемки в профиль, поставив ногу на колено. «Мой осенний look. Брюки с высокой талией. Как вам?» – спросила актриса у подписчиков.

Мужчины с восторгом отозвались о новом образе актрисы. «Горячая штучка», «Тебе идет черный цвет», «Шикарно, осталось убрать руки от груди», – пошутили поклонники.