Секс-скандал: чиновницу «по дружбе» просили переспать с украинским политиком

Женщина обратилась к главе городского совета с просьбой расследовать ситуацию

В Польше член городского совета Кракова Алисия Щепаньская обвинила своего коллегу Славомира Петшика в попытках заствить ее переспать с участником делегации из Львова, сообщает unian.net.

Произошло это во время неофициальной части визита украинских политиков из Львова. По словам Щепаньской, Петшик настаивал, чтобы она вступила в половой контакт с одним из гостей города, заявив при этом, что «совет платит натурой за услуги».

После этого женщина обратилась к главе городского совета с просьбой расследовать ситуацию, и дело передали в дисциплинарный комитет. После этого, Славомиру Петшику пришлось публично извиниться перед своей коллегой.

Пост в Фейсбуке с извинениями. Фото: открытые источники

«Приношу свои извинения советнику Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал неудачные фразы в общении с ней, которые были восприняты как оскорбление» – написал он в Facebook.