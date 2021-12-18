  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Секс-скандал: чиновницу «по дружбе» просили переспать с украинским политиком

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Славомиру Петшику пришлось публично извиниться перед своей коллегой - Секс-скандал: чиновницу «по дружбе» просили переспать с украинским политиком
    Славомиру Петшику пришлось публично извиниться перед своей коллегой
    фото из открытых источников

    Женщина обратилась к главе городского совета с просьбой расследовать ситуацию

    В Польше член городского совета Кракова Алисия Щепаньская обвинила своего коллегу Славомира Петшика в попытках заствить ее переспать с участником делегации из Львова, сообщает unian.net.

    Произошло это во время неофициальной части визита украинских политиков из Львова. По словам Щепаньской, Петшик настаивал, чтобы она вступила в половой контакт с одним из гостей города, заявив при этом, что «совет платит натурой за услуги».

    После этого женщина обратилась к главе городского совета с просьбой расследовать ситуацию, и дело передали в дисциплинарный комитет. После этого, Славомиру Петшику пришлось публично извиниться перед своей коллегой.

    Пост в Фейсбуке с извинениями. Фото: открытые источники
    Пост в Фейсбуке с извинениями. Фото: открытые источники

    «Приношу свои извинения советнику Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал неудачные фразы в общении с ней, которые были восприняты как оскорбление» – написал он в Facebook.

    Читайте также:

    Теги: скандал Facebook политика услуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Секс-скандал: чиновницу «по дружбе» просили переспать с украинским политиком