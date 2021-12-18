Напівголий Кива відлупцював себе віником та розповів про здоров’я (відео)

Нардеп показав, як православні, на його думку, дбають про гарне самопочуття

Одіозний нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива вчергове епатував мережу своїм виглядом. Він показав, як відпочиває у бані. Відео з’явилося у телеграм-каналі Киви. Напівголий депутат старанно відлупцював себе віником та заявив, що зміцнює своє здоров’я.

«Поки влада 95 кварталу ховає від страху свої ніздрі в кокаїні, ми, православні, зміцнюємо своє здоров’я. Мир вашому дому, слов’яни, і будьте здорові», – виголосив депутат.

Раніше Ілля Кива пояснив, навіщо він привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження.

Як відомо, 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

Нагадаємо, що Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді.

22 листопада журналісти Bihus.Info повідомили, що Ілля Кива, ймовірно, живе у будинку в Козині Київської області, який не вказано у його декларації. Вони вивчили фото та відео, опубліковані колегою Киви за фракцією Вадимом Рабиновичем під час обшуку у нардепа, – на них зафіксовано інтер'єр та екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

Пізніше нардеп сказав, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.Info за поширення недостовірної інформації про те, що під час обшуків у нього знайшли золоті злитки та велику кількість готівки.

Згодом видання Bihus.info спростувало інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку (відео).

Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.