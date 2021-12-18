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    Напівголий Кива відлупцював себе віником та розповів про здоров’я (відео)

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    Кива усім побажав гарного самопочуття - Напівголий Кива відлупцював себе віником та розповів про здоров’я (відео)
    Кива усім побажав гарного самопочуття
    фото: скріншот із відео Іллі Киви

    Нардеп показав, як православні, на його думку, дбають про гарне самопочуття

    Одіозний нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива вчергове епатував мережу своїм виглядом. Він показав, як відпочиває у бані. Відео з’явилося у телеграм-каналі Киви. Напівголий депутат старанно відлупцював себе віником та заявив, що зміцнює своє здоров’я.

    «Поки влада 95 кварталу ховає від страху свої ніздрі в кокаїні, ми, православні, зміцнюємо своє здоров’я. Мир вашому дому, слов’яни, і будьте здорові», – виголосив депутат.

    Раніше Ілля Кива пояснив, навіщо він привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження.

    Як відомо, 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

    Нагадаємо, що Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді.

    22 листопада журналісти Bihus.Info повідомили, що Ілля Кива, ймовірно, живе у будинку в Козині Київської області, який не вказано у його декларації. Вони вивчили фото та відео, опубліковані колегою Киви за фракцією Вадимом Рабиновичем під час обшуку у нардепа, – на них зафіксовано інтер'єр та екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

    Пізніше нардеп сказав, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.Info за поширення недостовірної інформації про те, що під час обшуків у нього знайшли золоті злитки та велику кількість готівки.

    Згодом видання Bihus.info спростувало інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку (відео).

    Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

    Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

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    Теги: депутат партії скандал Інтер Ілля Кива влада час золото
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    Напівголий Кива відлупцював себе віником та розповів про здоров’я (відео)