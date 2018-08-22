Тина Кароль считает, что в каждом возрасте есть своя изюминка



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Тина Кароль

Одна из самых ярких украинских певиц рассказала, как ухаживает за своим лицом и телом

Украинская певица Тина Кароль призналась, что никакая косметическая процедура не будет иметь смысла без правильного внутреннего настроя. И советует настраивать себя на успех каждый день.

«Лучшая инъекция для каждой женщины – это проснуться на рассвете и сказать себе: «Сегодня у меня будет самый лучший день». Для хорошего настроения, как бы это банально для кого не прозвучало, очень важна утренняя молитва. И, конечно, влюбленность в свое дело. Когда ты знаешь, что тебя ждут великие дела и ты в них – ас, от этого просто невероятно сияют глаза. Безусловно, по-настоящему вдохновляет поддержка твоей семьи. Нужно любить мир, себя и свой возраст, потому что в каждом возрасте есть своя естественность и своя изюминка», – поделилась Тина Кароль во время съемок праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».

Кроме того, среди огромного количества дел, в графике Тины Кароль всегда найдется место для спорта. Как признается поп-дива, постоянная работа над собой очень важна, потому что, как правило, тяжелее не добиться успеха, а удержать его.

«Достичь цели – это одно, а удержать успех и не опорочить свою репутацию – в разы сложнее. Надо постоянно быть в фокусе и любить свое дело. Но любить не себя в этом деле, а продолжать работать и вдохновлять людей», – рассказала артистка.