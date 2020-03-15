Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»



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Супруга Хавьера Бардема подчеркнула, что знала звезду «Пиратов Карибского моря» с того момента, как ей было 19 лет. Актриса заверила, что Джонни всегда вел себя как настоящий мужчина.

Пенелопа и Джонни снимались вместе в картине «Кокаин». Знойная испанская звезда призналась, что не замечала грубого поведения за Деппом.

Актеры сыграли вместе и в картине «Убийство в Восточном экспрессе». «Он всегда был для меня хорошим другом. Я была потрясена его добротой, его талантом и его удивительным чувством юмора», - цитирует The Blast текст из письма Пенелопы.

Она вспомнила, что снималась в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах» на протяжении шести месяцев своей первой беременности. И тогда Депп постоянно поддерживал ее, защищал и оберегал. «Он всегда был очень добр ко всем вокруг. Он один из самых великодушных людей, которых я знаю», - отметила Крус.

Накануне и Вайнона Райдер защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд. У актера появился последний шанс избежать наказания. Недавно помощница Эмбер Херд обвинила ее в жестоком обращении.