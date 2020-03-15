  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»

    • Розсилка
    <p>45-летняя Пенелопа Крус поддержала Джонни Деппа в его борьбе с бывшей супругой</p> <div></div> - Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»

    45-летняя Пенелопа Крус поддержала Джонни Деппа в его борьбе с бывшей супругой

    Судебные разбирательства между актером и 33-летней Эмбер Херд подходят к концу

    Супруга Хавьера Бардема подчеркнула, что знала звезду «Пиратов Карибского моря» с того момента, как ей было 19 лет. Актриса заверила, что Джонни всегда вел себя как настоящий мужчина.

    Пенелопа и Джонни снимались вместе в картине «Кокаин». Знойная испанская звезда призналась, что не замечала грубого поведения за Деппом.

    Актеры сыграли вместе и в картине «Убийство в Восточном экспрессе». «Он всегда был для меня хорошим другом. Я была потрясена его добротой, его талантом и его удивительным чувством юмора», - цитирует The Blast текст из письма Пенелопы.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»
    Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»
    Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»
    Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»
    Пенелопа Крус встала на защиту Джонни Деппа: «Он всегда был добр ко всем»

    Она вспомнила, что снималась в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах» на протяжении шести месяцев своей первой беременности. И тогда Депп постоянно поддерживал ее, защищал и оберегал. «Он всегда был очень добр ко всем вокруг. Он один из самых великодушных людей, которых я знаю», - отметила Крус.

    Накануне и Вайнона Райдер защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд. У актера появился последний шанс избежать наказания. Недавно помощница Эмбер Херд обвинила ее в жестоком обращении.

     Читайте также: Была стабильность: Зибров признался, что Кучма – любимый президент
    знаменитости актриса Пенелопа Крус шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ