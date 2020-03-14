Бывшая любовница Ди Каприо в платье с экстремальным декольте без бра украсила обложку глянца



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39-летняя Жизель Бундхен приняла участие в чувственной фотосессии для американского журнала instagram.com/gisele

Звезда снялась в откровенных образах на фоне цветущей природы.

Бывший ангел Victoria’s Secret, супермодель Жизель Бундхен снялась для обложки моднго глянца в изящном белоснежном сарафане. Звезда поделилась еще одним игривым снимком, на котором предстала в образе хиппи — яркой обтягивающей майке, под которую не надела бра, и юбке макси с дерзкими разрезами. Бразильская супермодель также примерила эффектное платье из просвечивающей ткани и высоки сапоги со шнуровкой. Глубокое декольте выделило красивый бюст Жизели.

Поклонники пришли в восторг от фотосъемки Жизель для Marie Claire. «Вдохновляющая», «Муза», «Эта бразильянка - самая красивая женщина планеты», «Очень сексуальная», - прокомментировали пользователи Instagram.

Сейчас звезда отдыхает в Коста-Рике. Папарацци засняли Бюндхен в бикини с леопардовым принтом на пляже. Модель пританцовывала на берегу и резвилась в волнах, наслаждаясь отпуском.