Джуд Лоу станет отцом в шестой раз



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Голливудский актер Джуд Лоу с женой Филлипой Коэн Фото: instagram.com/redcarpetmood/

Для супруги актера - это первый ребенок

Недавно папарацци сумели снять британского актера Джуда Лоу на прогулке с его супругой - Филиппой Коэн. На кадрах отчетливо виден округлившийся живот девушки, что свидетельствует о том, что в скором времени в семье актера произойдет пополнение.

Для Лоу это будет шестой ребенок, а для его 33-летней супруги - первый. В недавнем интервью Daily Telegraph 47-летний актер признался, что ему одинаково интересно общаться как с его взрослыми детьми, так и с малышам, и он готов завести еще одного ребенка.

Напомним, с Филиппой актер начал строить отношения в 2015-м, а в мае прошлого года они поженились.

Тем временем у Джуда вырос сын Рафферти - копия отца.