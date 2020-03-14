  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

    • Розсилка
    <p>Голливудский актер Джуд Лоу с женой Филлипой Коэн</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/redcarpetmood/</p> - Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

    Голливудский актер Джуд Лоу с женой Филлипой Коэн

    Фото: instagram.com/redcarpetmood/

    Для супруги актера - это первый ребенок

    Недавно папарацци сумели снять британского актера Джуда Лоу на прогулке с его супругой - Филиппой Коэн. На кадрах отчетливо виден округлившийся живот девушки, что свидетельствует о том, что в скором времени в семье актера произойдет пополнение.

    Для Лоу это будет шестой ребенок, а для его 33-летней супруги - первый. В недавнем интервью Daily Telegraph 47-летний актер признался, что ему одинаково интересно общаться как с его взрослыми детьми, так и с малышам, и он готов завести еще одного ребенка.

    Напомним, с Филиппой актер начал строить отношения в 2015-м, а в мае прошлого года они поженились.

    Тем временем у Джуда вырос сын Рафферти - копия отца.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
    Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
    Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

     Читайте также: Потап и Ирина Горова отреагировали на распад группы «Время и Стекло»

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ