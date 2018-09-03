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    Первый звонок: Украинские селебритис отвели детей в школу

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    Первый звонок: Украинские селебритис отвели детей в школу
    fakty.ua

    В этом году большинство украинский родителей отвели своих детей на линейку не 1 сентября, а третьего

     Звезды не стали исключением и отправились со своими детками на торжественную линейку. И конечно же, в эпоху соцстей, делились снимками на своих страницах.

    В этом году в первый раз переступили порог школы дочки певиц Оли Поляковой, Надежды Мейхер и телеведущей Лилии Ребрик.

    И в этот ответственный день звездные мамы были рядом со своими малышками, но с журналистами общались не все.

    Надежда Мейхер решила не давать никому комментариев, а вот Лилия Ребрик и Оля Полякова с радостью общались с журналистами о ценах на товары для школьников.

    «Если бы блондинки умели считать, я бы вам сказала сколько потратила. Честно – не знаю сколько. Могу сказать, что мы на это все потратили полтора часа. Слава богу, сейчас есть большие торговые центры, где можно купить сразу все – от стирачки до крутых шузов на ноги. Алиса всегда знает, что хочет, поэтому выбирает все очень быстро», - рассказала Полякова изданию ТСН.

    А Лилия Ребрик призналась, что с выбором школы возникли небольшие трудности.

    «Школу мы выбрали очень быстро – еще задолго до этого знали, что Диана пойдет в школу №16, которая находится прямо напротив нашего дома. Несколько лет еще шутим: «Купим Диане яркий спортивный костюм и будем наблюдать за ней с балкона». Кроме того, это специализированная школа с углубленным изучением английского языка, что нас тоже порадовало», – рассказывает телеведущая Лилия Ребрик.

    Но оказалось – не все так просто. С недавнего момента ребенок должен идти в школу по прописке, а та, которую выбрали звездные родители – не относится к их распределению. Поэтому, чтобы Диана все-же пошла в эту школу, её папе пришлось... устроиться туда на работу.

    «Конечно же, мы, Дикие, не из тех, кто так просто отказывается от своих планов. Ради того, чтобы в первый класс Диана пошла именно в эту школу, Андрею пришлось там официально устроиться на работу хореографом. Таким образом, дочка пойдет в нее как ребенок сотрудника», - отметила Ребрик.

    Также в первый класс своего сына отвела и украинская певица Ирина Федишин. Несмотря на свой плотный гастрольный график, все же сама завела своего сына в первый класс! 

    «Для меня это было очень важно! Самой отвести Юрчика в первый класс! Только вчера я приехала из Киева, чтобы присутствовать на первом звонке, и сразу после линейки села в авто и снова поехала на съемки в Киев», - отметила Ирина.

    А телеведущий Андрей Доманский признался, что накануне линейки всю ночь не сомкнул глаз.

     «Меня сегодня с шести утра трясет – спать не мог, проснулся без будильника, – признался Андрей. – А потом носились с женой по квартире: надо же было все собрать и ничего не забыть – один, второй букет, ранец, сумка для спортивной формы… Это очень нервно!»

    Кто еще из украинских звезд отвел своих детей в школу смотрите в нашей фотогалерее.

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    Оля Полякова вместе со своей семьей
    Дочки Оли Поляковой и сын Надежды Мейхер будут учиться в одной школе
    Ирина Федишин с сыновьями и мужем
    Ирина Федишин со страшим сыном
    Лилия Ребрик с дочкой Дианой
    Сергей Притула на линейке с сыном
    Лидия Таран с дочкой
    Младшая дочь Оли Поляковой пошла в первый класс
    Андрей Доманский с супругой и дочкой

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