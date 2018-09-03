У школах Миколаївщини щодня будуть включати гімн та проводити хвилину мовчання



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«Таким чином ми будемо виховувати українців, нашу націю», - заявив губернатор Савченко

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко зобов'язав всі навчальні заклади області щодня починати перші уроки з гімну України і хвилини мовчання. Про це Савченко сказав під час урочистої лінійки з нагоди початку нового навчального року в 36-й школі в Миколаєві.

«Звертаюся до педагогічного складу. Сьогодні я підписав розпорядження, згідно з яким у всіх школах з 1 вересня перед першим уроком повинен звучати гімн України, як наш символ. І повинна бути хвилина мовчання. Тільки після цього потрібно починати навчання. Таким чином ми будемо виховувати українців, нашу націю», - заявив Савченко, якого цитують НікВесті.

Він зауважив, що коли звучить гімн, «треба стояти і співати», а коли хвилина мовчання - «потрібно зробити все, щоб начебто тиша зупинилася, як зупинилися серця наших з вами героїв».

Савченко, виступаючи на лінійці, повідомив, що у війні з російським агресором загинув 161 виходець з Миколаївщини. «161 душа з Миколаївщини пішла і боролася, зробила все ціною власного життя, щоб ми з вами мали сьогодні можливість бути тут», - сказав губернатор.