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    Певец Олег Винник сказал, что спел бы для Путина

    Артист готов даже на такой поступок, если это поможет прекратить войну между Россией и Украиной
    Популярный украинский певец Олег Винник сообщил, что для прекращения войны между Украиной и Россией он спел бы даже для Владимира Путина. Когда ему задали вопрос о том, почему он не выступает в России, то он ответил, что не берётся за это, так как «за все придется отвечать». При этом он отметил, что ему поступает много предложений с
    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка

    Артист готов даже на такой поступок, если это поможет прекратить войну между Россией и Украиной

    Популярный украинский певец Олег Винник сообщил, что для прекращения войны между Украиной и Россией он спел бы даже для Владимира Путина.

    Когда ему задали вопрос о том, почему он не выступает в России, то он ответил, что не берётся за это, так как «за все придется отвечать». При этом он отметил, что ему поступает много предложений с многотысячными залами.

    Затем журналистка спросила у него, смог бы он спеть для Владимира Путина, если бы тот был его поклонником и хорошо бы за это заплатил. На что Винник сказал, что если бы такое выступление помогло прекратить войну в Украине, то он бы сделал всё что угодно.

    Также ведущая телепередачи уточнила у Винник, почему он так тщательно скрывает свою личную жизнь, держит в тайне свою семью и не является ли он геем. На что артист ответил, что он точно не гомосексуалист. А то, что он скрывает информацию о своей семье певец объяснил тем, что пытается быть интересным своим поклонникам, прежде всего, творчеством, а не личной жизнью.

    Джерело: 112 Україна

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