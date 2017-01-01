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    Состояние здоровья российского актёра украинофоба резко ухудшилось

    Олег Табаков остаётся в реанимации с воспалением лёгких
    Самочувствие российского актёра Олега Табакова, который ранее был госпитализирован, резко ухудшилось. По данным прессы, артист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Медики сообщают, что состояние 82-летнего Олега Табакова крайне тяжелое. Рядом с ним постоянно находятся родственники. Он помещён в реанимацию Первой градской
    • Сьогодні, 16:56
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    Олег Табаков остаётся в реанимации с воспалением лёгких

    Самочувствие российского актёра Олега Табакова, который ранее был госпитализирован, резко ухудшилось. По данным прессы, артист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

    Медики сообщают, что состояние 82-летнего Олега Табакова крайне тяжелое. Рядом с ним постоянно находятся родственники.

    Он помещён в реанимацию Первой градской больницы №1 им. Пирогова. Сын артиста сообщил, что у Табакова после обследования обнаружили воспаление легких.

    При этом в кулуарах медучреждения говорят о том, что состояние актёра стабилизировалось, но о переводе его в обычную палату пока что говорить рано.

    Вместе с тем в театре самого Табакова сообщают, что артист проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства. Эту версию поддерживает и его младший сын Павел.

    Напомним, в 2015 году этот актёр назвал украинцев «убогими», из-за чего они «всегда были на второй или третьей позиции после русских».

    Джерело: Сегодня

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