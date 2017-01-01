Состояние здоровья российского актёра украинофоба резко ухудшилось

Олег Табаков остаётся в реанимации с воспалением лёгких

Самочувствие российского актёра Олега Табакова, который ранее был госпитализирован, резко ухудшилось. По данным прессы, артист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Медики сообщают, что состояние 82-летнего Олега Табакова крайне тяжелое. Рядом с ним постоянно находятся родственники. Он помещён в реанимацию Первой градской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Табаков остаётся в реанимации с воспалением лёгких

Самочувствие российского актёра Олега Табакова, который ранее был госпитализирован, резко ухудшилось. По данным прессы, артист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Медики сообщают, что состояние 82-летнего Олега Табакова крайне тяжелое. Рядом с ним постоянно находятся родственники.

Он помещён в реанимацию Первой градской больницы №1 им. Пирогова. Сын артиста сообщил, что у Табакова после обследования обнаружили воспаление легких.

При этом в кулуарах медучреждения говорят о том, что состояние актёра стабилизировалось, но о переводе его в обычную палату пока что говорить рано.

Вместе с тем в театре самого Табакова сообщают, что артист проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства. Эту версию поддерживает и его младший сын Павел.

Напомним, в 2015 году этот актёр назвал украинцев «убогими», из-за чего они «всегда были на второй или третьей позиции после русских».

Джерело: Сегодня