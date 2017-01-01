Знаменитая британская группа Gorillaz впервые выступит в Украине

Легендарная группа готовит лазерное шоу под киевской Аркой дружбы народов

25 июля на киевском фестивале UPark состоится первый украинский концерт британской группы Gorillaz. Выступление будет проходить под Аркой дружбы народов. Организаторы концерта уточняют, что группа исполнит свои хиты Feel Good Inc., Clint Eastwood, Stylo, Rock The House, а также композиции из нового альбома Humanz. Напомним, последний появился



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Gorillaz

Легендарная группа готовит лазерное шоу под киевской Аркой дружбы народов

25 июля на киевском фестивале UPark состоится первый украинский концерт британской группы Gorillaz. Выступление будет проходить под Аркой дружбы народов.

Организаторы концерта уточняют, что группа исполнит свои хиты Feel Good Inc., Clint Eastwood, Stylo, Rock The House, а также композиции из нового альбома Humanz. Напомним, последний появился после семилетнего молчания коллектива. В этой записи приняли участие такие музыканты, как Benjamin Clementine, Grace Jones, Rag’n’Bone, Zebra Katz. Эта пластинка моментально возглавила музыкальные рейтинги.

В Киеве Gorillaz планируют устроить зрелищное шоу с использованием уникальных свето-визуальных технологий. Прямо на сцене появятся любимые многими персонажи клипов этой группы.

Альбом группы Feel Good Inc. был отмечен престижнейшей статуэткой Grammy.

Джерело: vogue.ua