Лучшие украинские танцоры снялись в чувственной фотосессии
- Сьогодні, 20:17
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Розсилка
Романтиченые фото призваны вдохновить своих зрителей
По случаю празднования 150-летия Национальной оперы Украины состоится фотовыставка, посвященная балету InLoveWithBallet (Влюблённые в балет). Автором снимков выступила Анна Шайдеманн.
Снимки посвящены истории любви на сцене и в жизни. Моделями на фото выступили две ведущие пары современного украинского балета и Национальной оперы Украины. Первая – это жгучие и страстные брюнеты Екатерина Кухар и Александр Стоянов, их дуэт лондонский балетный критик MaggieFoyer называет «самой красивой балетной парой Европы».
А вторая – нежный и светлый дуэт Натальи Лазебниковой и Андрея Гуры. Эти звездные дуэты покорили не только родные подмостки, но и взыскательную баленую публику от Парижа до Токио.
«Для меня было очень важно показать духовную связь, сильную энергию, баланс в отношениях на сцене и за кулисами каждой пары. Занавес всегда прячет все самое интересное. Каждая из работ показывает отдельные черты характера, которые существуют в каждом из нас. Очень хочется, чтобы, глядя на эти работы, каждый влюбленный человек или тот, кто сейчас ищет свою половину вдохновился» - говорит автор проекта.
То, как проходила съёмка, показывается в тизере проекта:
По словам арт-директора и стилиста фотопроекта Ольга Топольницкая, балет – это сказка, которая существует в одном измерении с реальностью. Дизайнерами в проекте выступили Артем Климчук, Юлия Паскаль, Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.
Джерело: Обозреватель