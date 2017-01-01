Лучшие украинские танцоры снялись в чувственной фотосессии

Романтиченые фото призваны вдохновить своих зрителей

По случаю празднования 150-летия Национальной оперы Украины состоится фотовыставка, посвященная балету InLoveWithBallet (Влюблённые в балет). Автором снимков выступила Анна Шайдеманн. Снимки посвящены истории любви на сцене и в жизни. Моделями на фото выступили две ведущие пары современного украинского балета и Национальной оперы Украины. Первая



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Романтиченые фото призваны вдохновить своих зрителей

По случаю празднования 150-летия Национальной оперы Украины состоится фотовыставка, посвященная балету InLoveWithBallet (Влюблённые в балет). Автором снимков выступила Анна Шайдеманн.

Снимки посвящены истории любви на сцене и в жизни. Моделями на фото выступили две ведущие пары современного украинского балета и Национальной оперы Украины. Первая – это жгучие и страстные брюнеты Екатерина Кухар и Александр Стоянов, их дуэт лондонский балетный критик MaggieFoyer называет «самой красивой балетной парой Европы».

А вторая – нежный и светлый дуэт Натальи Лазебниковой и Андрея Гуры. Эти звездные дуэты покорили не только родные подмостки, но и взыскательную баленую публику от Парижа до Токио.

«Для меня было очень важно показать духовную связь, сильную энергию, баланс в отношениях на сцене и за кулисами каждой пары. Занавес всегда прячет все самое интересное. Каждая из работ показывает отдельные черты характера, которые существуют в каждом из нас. Очень хочется, чтобы, глядя на эти работы, каждый влюбленный человек или тот, кто сейчас ищет свою половину вдохновился» - говорит автор проекта.

То, как проходила съёмка, показывается в тизере проекта:

По словам арт-директора и стилиста фотопроекта Ольга Топольницкая, балет – это сказка, которая существует в одном измерении с реальностью. Дизайнерами в проекте выступили Артем Климчук, Юлия Паскаль, Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

Джерело: Обозреватель