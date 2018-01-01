Певица Руслана опубликовала трогательное видео с маленькой крестницей

Пока у артистки нет своих детей, всю свою нежность Руслана отдает крестникам

Певица Руслана, которая в конце декабря стала крестной мамой дочери своего друга Павла Грицака, в восторге от своего нового статуса. Артистка регулярно публикует снимки и видеоролики с маленькой Катюшей. На этот раз украинская певица поделилась с поклонниками трогательными моментами общения с малышкой. Артистка показала, как убаюкивает крестницу.



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Пока у артистки нет своих детей, всю свою нежность Руслана отдает крестникам

Певица Руслана, которая в конце декабря стала крестной мамой дочери своего друга Павла Грицака, в восторге от своего нового статуса. Артистка регулярно публикует снимки и видеоролики с маленькой Катюшей.

На этот раз украинская певица поделилась с поклонниками трогательными моментами общения с малышкой. Артистка показала, как убаюкивает крестницу.

«Пою колыбельную моей маленькой крестнице Катюше Грицак. Ее энергия меня завораживает. Она невероятная», - коротко прокомментировала ролик Руслана.