Певица Руслана опубликовала трогательное видео с маленькой крестницей
- Сьогодні, 16:03
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Розсилка
Пока у артистки нет своих детей, всю свою нежность Руслана отдает крестникам
Певица Руслана, которая в конце декабря стала крестной мамой дочери своего друга Павла Грицака, в восторге от своего нового статуса. Артистка регулярно публикует снимки и видеоролики с маленькой Катюшей.
На этот раз украинская певица поделилась с поклонниками трогательными моментами общения с малышкой. Артистка показала, как убаюкивает крестницу.
«Пою колыбельную моей маленькой крестнице Катюше Грицак. Ее энергия меня завораживает. Она невероятная», - коротко прокомментировала ролик Руслана.