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    Певица Руслана опубликовала трогательное видео с маленькой крестницей

    Пока у артистки нет своих детей, всю свою нежность Руслана отдает крестникам
    Певица Руслана, которая в конце декабря стала крестной мамой дочери своего друга Павла Грицака, в восторге от своего нового статуса. Артистка регулярно публикует снимки и видеоролики с маленькой Катюшей. На этот раз украинская певица поделилась с поклонниками трогательными моментами общения с малышкой. Артистка показала, как убаюкивает крестницу.
    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка

    Пока у артистки нет своих детей, всю свою нежность Руслана отдает крестникам

    Певица Руслана, которая в конце декабря стала крестной мамой дочери своего друга Павла Грицака, в восторге от своего нового статуса. Артистка регулярно публикует снимки и видеоролики с маленькой Катюшей.

    На этот раз украинская певица поделилась с поклонниками трогательными моментами общения с малышкой. Артистка показала, как убаюкивает крестницу.

    «Пою колыбельную моей маленькой крестнице Катюше Грицак. Ее энергия меня завораживает. Она невероятная», - коротко прокомментировала ролик Руслана.

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