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    Сменивший пол Борис Апрель шокировал жюри «Голоса страны 8»

    Судьи активно спорили за право выступить покровителем Зианджи
    Экс-участник популярного телепроекта «Фабрика звезд» Борис Апрель, который в 2014 году сменил пол и сменил имя на Аню Эйприл (Зианджа), выступил в шоу «Голос страны 8». Своим исполнением песни Beyonce «Smashed into you» он заставил повернуться всех четверых судей проекта, пишет «Главком». Кроме того,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:23
    • Розсилка
    Зианджа
    Зианджа

    Судьи активно спорили за право выступить покровителем Зианджи

    Экс-участник популярного телепроекта «Фабрика звезд» Борис Апрель, который в 2014 году сменил пол и сменил имя на Аню Эйприл (Зианджа), выступил в шоу «Голос страны 8». Своим исполнением песни Beyonce «Smashed into you» он заставил повернуться всех четверых судей проекта, пишет «Главком».

    Кроме того, члены жюри отметили, что Зианджа выглядит прекрасно и обладает уникальным, необычным тембром голоса. В результате этот артист принял решение выступать в команде Потапа. Последний заявил в адрес Зианджи: «Я влюбился!»

    Напомним, в новом сезоне этого вокального шоу внедрены дополнительные правила. Согласно им, если к участнику не поворачивается ни один из судей, то он должен покинуть сцену без общения с членами жюри.

    Ранее «Главком» писал о певице Елене Луценко, которая также впечатлила всех четверых судей проекта.

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