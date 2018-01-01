Сменивший пол Борис Апрель шокировал жюри «Голоса страны 8»

Судьи активно спорили за право выступить покровителем Зианджи

Экс-участник популярного телепроекта «Фабрика звезд» Борис Апрель, который в 2014 году сменил пол и сменил имя на Аню Эйприл (Зианджа), выступил в шоу «Голос страны 8». Своим исполнением песни Beyonce «Smashed into you» он заставил повернуться всех четверых судей проекта, пишет «Главком». Кроме того,

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зианджа

Судьи активно спорили за право выступить покровителем Зианджи

Экс-участник популярного телепроекта «Фабрика звезд» Борис Апрель, который в 2014 году сменил пол и сменил имя на Аню Эйприл (Зианджа), выступил в шоу «Голос страны 8». Своим исполнением песни Beyonce «Smashed into you» он заставил повернуться всех четверых судей проекта, пишет «Главком».

Кроме того, члены жюри отметили, что Зианджа выглядит прекрасно и обладает уникальным, необычным тембром голоса. В результате этот артист принял решение выступать в команде Потапа. Последний заявил в адрес Зианджи: «Я влюбился!»

Напомним, в новом сезоне этого вокального шоу внедрены дополнительные правила. Согласно им, если к участнику не поворачивается ни один из судей, то он должен покинуть сцену без общения с членами жюри.

Ранее «Главком» писал о певице Елене Луценко, которая также впечатлила всех четверых судей проекта.