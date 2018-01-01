«Евровидение-2018»: Tayanna презентовала песню, с которой выступит на Нацотборе
- Сьогодні, 13:58
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Артистка снова пытается попасть на престижный международный песенный конкурс
Финалистка прошлогоднего национального отбора на «Евровидение», певица Тayanna, выпустила песню «Леля», с которой поборется за право представить Украину на международном конкурсе. Несмотря на то, что поклонники привыкли к лирическим композициям в исполнении певицы, новая композиция кардинально отличается от того, что делала артистка раньше.
«Моя песня – это в хорошем смысле неоретро. Мне нравятся поп-дивы 60-70-х, это были сильные, харизматичные женщины. Европа слишком привыкла к тому, что у нас «все не так». В этот раз Украина может выступить с яркой зажигательной песней. Что бы не случилось, песня и танец делают нашу жизнь лучше. Думаю, время показать свой сильный дух. Своим выступлением я хочу дать пример украинцам: все возможно, если веришь и, несмотря на трудности, идешь к своей цели», - прокомментировала выход трека певица.
Напомним, что в Нацотборе-2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Португалии, с той же песней, с которой он участвовал в отборе.
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