  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    «Евровидение-2018»: Tayanna презентовала песню, с которой выступит на Нацотборе

    Артистка снова пытается попасть на престижный международный песенный конкурс
    Финалистка прошлогоднего национального отбора на «Евровидение», певица Тayanna, выпустила песню «Леля», с которой поборется за право представить Украину на международном конкурсе. Несмотря на то, что поклонники привыкли к лирическим композициям в исполнении певицы, новая композиция кардинально отличается от того, что делала
    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка
    Tayanna
    Tayanna

    Артистка снова пытается попасть на престижный международный песенный конкурс

    Финалистка прошлогоднего национального отбора на «Евровидение», певица Тayanna, выпустила песню «Леля», с которой поборется за право представить Украину на международном конкурсе. Несмотря на то, что поклонники привыкли к лирическим композициям в исполнении певицы, новая композиция кардинально отличается от того, что делала артистка раньше.

    «Моя песня – это в хорошем смысле неоретро. Мне нравятся поп-дивы 60-70-х, это были сильные, харизматичные женщины. Европа слишком привыкла к тому, что у нас «все не так». В этот раз Украина может выступить с яркой зажигательной песней. Что бы не случилось, песня и танец делают нашу жизнь лучше. Думаю, время показать свой сильный дух. Своим выступлением я хочу дать пример украинцам: все возможно, если веришь и, несмотря на трудности, идешь к своей цели», - прокомментировала выход трека певица. 

    Напомним, что в Нацотборе-2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе  «Евровидение»,  который состоится в Португалии, с той же песней, с которой он участвовал в отборе.

    Читайте также: Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Tayanna

    Читайте також
    Евровидение 2018 Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ