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    Шоу-биз

    Первый эфир «Танцев со звездами»: Опубликованы все выступления участников

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    Первый эфир «Танцев со звездами»: Опубликованы все выступления участников

    В Украине состоялась премьера танцевального шоу «Танцы со звездами 2018»

    Зрители с нетерпением ожидали анонсированное шоу, а звезды уже успели травмироваться на репетициях. Итак, как и обещали организаторы, шоу будет зрелищным, а борьба – ожесточенной.

    Новый сезон «Танцев со звездами» обещает быть чрезвычайно интересным. Как ранее сообщал Scotch, в шоу согласились принять участие:  грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и  подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся НикитюкПавел ЗибровОксана Марченкоdj Nana и Слава Каминская, которая  не вышла на паркет во время первого эфира. Артистка во время подготовки к проекту получила травму и врачи настоятельно рекомендовали поберечь себя.

    Стоит отметить,что танцевальные навыки оценивало строгое жюри: тренер «Голос.Дети» Дмитрий Монатик, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованиями зрителей. По итогам голосования, каждого эфира одна пара будет покидать проект. Однако это не касается первого эфира, ведь, согласно условиям «Танцев со звездами», все участники продолжат борьбу в следующем выпуске.

    Для тех, кто пропустил первый выпуск шоу «Танцев со звездами», Scotch публикует все выступления звездных участников и их не менее популярных партнеров.

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