Пикантный снимок Ким Кардашьян набрал миллион лайков за час (фото)
Звезда реалити-шоу обожает радовать поклонников пикантными фото
На фото звезда предстала в миниатюрном купальнике
Американская светская львица Ким Кардашьян сделала обычное селфи, примеряя свои купальники в гардеробной, совсем не утруждая себя мыслями о виде вокруг нее. В результате столь банальный снимок набрал миллион лайков всего за час публикации.
Фото: instagram.com/kimkardashian/
Отметим, что звезда реалити-шоу обожает выкладывать в соцсети пикантные фото, хотя это не всегда нравится ее мужу – американскому рэперу Канье Уэсту.
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