Пикантный снимок Ким Кардашьян набрал миллион лайков за час (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда реалити-шоу обожает радовать поклонников пикантными фото

На фото звезда предстала в миниатюрном купальнике

Американская светская львица Ким Кардашьян сделала обычное селфи, примеряя свои купальники в гардеробной, совсем не утруждая себя мыслями о виде вокруг нее. В результате столь банальный снимок набрал миллион лайков всего за час публикации.

Фото: instagram.com/kimkardashian/

Отметим, что звезда реалити-шоу обожает выкладывать в соцсети пикантные фото, хотя это не всегда нравится ее мужу – американскому рэперу Канье Уэсту.