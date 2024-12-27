Після премʼєри «Гри в кальмара» акції серіалу рухнули. Bloomberg назвав причину

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix

Від другого сезону, який вийшов 26 грудня, критики мали багато очікувань

Не надто вдалий запуск другого сезону серіалу Netflix «Гра в кальмара» призвів до різкого падіння акцій повʼязаних із ним південнокорейських компаній. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United впали на 30% від денного ліміту. Найбільший акціонер компанії – це виконавець головної ролі в серіалі Лі Чжон Чже.

Акції Wysiwyg Studios – ще одного інвестора Artist United, обвалились на 25%, а Dexter Studios – корейського партнера Netflix, на 24%.

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин. Серіал заробив, за оцінками, близько $837 млн.

Від другого сезону, який вийшов 26 грудня, критики очікували багато. Водночас попри те, що серіал схвалили 85% критиків і 65% глядачів на сервісі Rotten Tomatoes, деякі рецензії були не надто позитивні. Американська газета The New York Times відзначила, що новий сезон «мав великі амбіції, але мало що зробив, аби їх досягти».

Нагадаємо, учора, 26 грудня, на Netflix вийшов другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Сюжет зосередиться на головному герої Сон Гі Хуні – він став переможцем минулих смертельних змагань, але повернувся на арену, щоб врятувати інших від гри.

«За три роки після перемоги в «Грі в кальмара» гравець 456 відмовляється від ідеї переїхати до США й повертається з новою метою. Гі Хун знову приєднується до загадкової гри на виживання разом із новими учасниками, що намагаються виграти 45,6 млрд вон», – зазначає Netflix.

Бюджет другого сезону «набагато більший», сказав Дон Хьок виданню The Hollywood Reporter. «У першому сезоні були випадки, коли нам доводилося йти на компроміс через бюджетні обмеження, – розповів режисер. – Цього разу я зміг повністю втілити своє творче бачення як щодо декорацій, так і щодо спецефектів».