Зірка «Щоденників вампіра» зіграє головну роль у серіалі про вторгнення РФ в Україну

Головний герой, якого і зіграє Польщі Веслі, колишній військовий, який став таксистом у Польщі, отримує терміновий дзвінок від дружини з Києва і вирушає на пошуки сім’ї, ризикуючи життям

Зйомки відбуватимуться на території Східної Європи взимку 2025-26 років

Український військовий трилер «Невимовне» знайшов виконавця головної ролі. Ним стане Пол Веслі, актор, відомий за ролями у серіалах «Зоряний шлях: дивні нові світи» та «Щоденники вампіра». Про це повідомляє Deadline.

Шестисерійний серіал, створений польським письменником Філіпом Сичинським разом з українкою Жанною Озірною, розповідає про події, що відбуваються в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Головний герой, колишній військовий, який став таксистом у Польщі, отримує терміновий дзвінок від дружини з Києва і вирушає на пошуки сім’ї, ризикуючи життям.

«У світі, охопленому війною, я дуже хочу показати людську сторону цього конфлікту через призму однієї людини та її родини. Я сподіваюся, що глядачі долучаться до боротьби Пола і винесуть з його подорожі щось значуще про життя, цінності та стійкість, а також оновлене розуміння людського духу під тиском обставин», – сказав Пол Веслі.

Проєкт є копродукцією Польщі, України, Німеччини та США. Він буде знятий переважно англійською, а також українською та польською мовами. Зйомки відбуватимуться на території Східної Європи взимку 2025-26 років.

Нагадаємо, у Києві в кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем'єра документального фільму «Битва за світло», присвяченого роботі ППО, ДСНС та енергетиків ДТЕК під час повномасштабної війни. У зйомках фільму взяв участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Незабаром документальний фільм «Битва за світло» можна буде побачити в телевізійному ефірі та на медіа сервісах.

Також фільм Jamala. Songs of freedom, створений командою американської міжнародної суспільної телерадіокомпанії «Голос Америки» , отримав нагороду «Золотий дельфін» у категорії Human Concerns and Social Issues міжнародного фестивалю корпоративних фільмів Cannes Corporate Media & TV Awards. Про перемогу українська співачка Джамала повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона зауважила, що її стрічку обрали серед 800 заявок із 46 країн.

До слова, 7 листопада в Україні починається широкий прокат художнього фільму «Буча», заснованого на реальних подіях. Кіно розповідає про російські воєнні злочини у Київській області. «Главком» зібрав детальну інформацію про кінострічку та події, що стали основою сюжету.