Продюсер Гончаренко розказав, чому пережив смерть мами легше, ніж очікував

«Ми прожили, я кажу, ми випили це життя з нею повністю. Ми подорожували, ми жили в одному місці, ми були весь час на зв'язку», – пригадав продюсер

Олексій Гончаренко відпустив найріднішу людину зі світлом сумом

Продюсер Олексій Гончаренко в інтервʼю Олексію Суханову розповів, якими були його стосунки з мамою, та як вдалося пережити її смерть «зі світлом сумом».

Гончаренко пригадав слова, які казав на похоронній процесії: «Все життя я боявся цього дня найбільше. Але виявилось, на моє щастя, що це не так важко було пережити, як мені здавалось». За його словами, вони з мамою мали «унікальні стосунки» і водночас ніколи не мали світоглядних конфліктів.

«Ми прожили, я кажу, ми випили це життя з нею повністю. Ми подорожували, ми жили в одному місці, ми були весь час на зв'язку і те що мені вже втратити маму не в 20, не в 30, не в 40, в вже людиною так скажемо у свої 52 і стільки років прожити – я вважаю, що це щастя», – наголосив продюсер.

Гончаренко розповів, що його мама «була і залишилась квітучою», вона не хворіла, і померла за два тижні.

«Вона знаєте, як блискавка. От вона казала: моя мрія зникнути. Так з нею і трапилася, вона не хворіла, вона не страждала. Тому залишилась тільки світла пам'ять і сум, і щастя. Вона була щаслива і вона мені завжди останній час казала: я задоволена своїм життям. Я щиро всім всім бажаю, щоб отак прожити, і так розстатися. Ні, не можна сказати з легким серцем, це неможливо, але зі світлим сумом», – поділився продюсер. Він додав, що після цієї ситуації усвідомив, що «смерть не така і страшна».

Олексій Гончаренко – засновник і генеральний продюсер компанії ТОВ «Френдс Про ТВ». Найвідоміші проєкти Гончаренка як телепродюсера: мюзикли «Вечера на хуторе близ Диканьки», «За двома зайцями», «Їсти подано», «Снігова королева», «Три мушкетери», «Професор в законі», «Танці з зірками», «Фабрика зірок 2-3», «Від пацанки до панянки» «Шоу №1», «Богиня шопінгу», «Дивовижні люди», «Панянка-селянка», «Одруження наосліп».

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