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Продюсер Гончаренко розказав, чому пережив смерть мами легше, ніж очікував

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ми прожили, я кажу, ми випили це життя з нею повністю. Ми подорожували, ми жили в одному місці, ми були весь час на зв'язку», – пригадав продюсер
фото: Facebook/Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко відпустив найріднішу людину зі світлом сумом

Продюсер Олексій Гончаренко в інтервʼю Олексію Суханову розповів, якими були його стосунки з мамою, та як вдалося пережити її смерть «зі світлом сумом».

Гончаренко пригадав слова, які казав на похоронній процесії: «Все життя я боявся цього дня найбільше. Але виявилось, на моє щастя, що це не так важко було пережити, як мені здавалось». За його словами, вони з мамою мали «унікальні стосунки» і водночас ніколи не мали світоглядних конфліктів.

«Ми прожили, я кажу, ми випили це життя з нею повністю. Ми подорожували, ми жили в одному місці, ми були весь час на зв'язку і те що мені вже втратити маму не в 20, не в 30, не в 40, в вже людиною так скажемо у свої 52 і стільки років прожити – я вважаю, що це щастя», – наголосив продюсер.

Гончаренко розповів, що його мама «була і залишилась квітучою», вона не хворіла, і померла за два тижні.

«Вона знаєте, як блискавка. От вона казала: моя мрія зникнути. Так з нею і трапилася, вона не хворіла, вона не страждала. Тому залишилась тільки світла пам'ять і сум, і щастя. Вона була щаслива і вона мені завжди останній час казала: я задоволена своїм життям. Я щиро всім всім бажаю, щоб отак прожити, і так розстатися. Ні, не можна сказати з легким серцем, це неможливо, але зі світлим сумом», – поділився продюсер. Він додав, що після цієї ситуації усвідомив, що «смерть не така і страшна».

Олексій Гончаренко – засновник і генеральний продюсер компанії ТОВ «Френдс Про ТВ». Найвідоміші проєкти Гончаренка як телепродюсера: мюзикли «Вечера на хуторе близ Диканьки», «За двома зайцями», «Їсти подано», «Снігова королева», «Три мушкетери», «Професор в законі», «Танці з зірками», «Фабрика зірок 2-3», «Від пацанки до панянки» «Шоу №1», «Богиня шопінгу», «Дивовижні люди», «Панянка-селянка», «Одруження наосліп».

Раніше Олексій Гончаренко розповів, що конфлікт між ним і Монатіком тривав кілька років. Вони неодноразово висловлювали один одному претензії в інтерв'ю та соціальних мережах. Однак зараз, ситуація налагоджується.

До слова, ексміністр культури та чинний художній керівник Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук опублікував допис, присвячений матері Ганні Нищук. Він поділився спогадами про неї, та розповів, що найбільше запамʼяталося зі спільних моментів.

Крім того, українська ведуча Катерина Осадча показала шанувальникам, як відбулося святкування річниці весілля в її батьків. У instagram-stories вона показала душевні світлини за родинним столом.

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Теги: серіал смерть історія Олексій Гончаренко (продюсер) мама

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