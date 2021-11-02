Криптовалюта за мотивами «Ігри в кальмари» обвалилася до нуля

Ціна криптовалюти Squid злетіла до $2,8 тис. і обвалилася до нуля за добу

Вартість криптовалюти під назвою Squid («кальмар»), створеної за мотивами серіалу Netflix «Гра в кальмара», обвалилася практично до нуля. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap.

Минулого тижня ціна токена збільшилася приблизно в 70 разів: 27 жовтня о 12:10 один токен Squid можна було придбати за 0,06 долара, а до того ж часу 29 жовтня валюта подорожчала до $4,2. Вдень 1 листопада вартість однієї монети злетіла до рекордних $2857, після чого впала на 99,9 відсотків. Нині його ціна становить близько 0,003574 доларів.

Squid випустили творці серіалу як ексклюзивну монету для гри за мотивами шоу. Передпродажі токенів відкрили 20 жовтня. Онлайн-змагання розпочнеться у листопаді та складатиметься з шести раундів. На відміну від шоу, суму фінального призу не визначено, а кількість учасників не обмежена.

Для участі в кожному з раундів з користувачів стягуватимуть плату, яка збільшуватиметься з наближенням до фіналу. Для приєднання до гри потрібно заплатити 456 токенів. В останньому раунді учасників зобов'яжуть заплатити по 15 тисяч токенів і купити один із запропонованих NFT-токенів.

В даний час сайт та соціальні мережі проекту недоступні.

«Гра в кальмара» – південнокорейський серіал, що став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix. Шоу розповідає про персонажів, які, зіткнувшись з фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в іграх на виживання. Щоб виграти $40 млн, вони повинні пройти шість дитячих ігор. При цьому всі ті, хто програв гинуть.

До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

Нагадаємо.

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