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    Україна потролила Росію через популярний серіал «Гра в кальмара» (фото)

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    Україна потролила Росію - Україна потролила Росію через популярний серіал «Гра в кальмара» (фото)
    Україна потролила Росію
    Фото Тwitter.com/Ukraine

    У гру на виживання за мотивами південнокорейського серіалу від Netflix РФ точно б не пощастло

    Поки весь світ обговорює серіал «Гра в кальмара», Україна знайшла відмінний спосіб для нового тролінгу Росії. Приводом стало одне з випробувань на виживання, яке було показано в гучній історії від Netflix.

    Цього разу на офіційній сторінці нашої країни в Twitter з'явився кумедний пост, в якому показано, що РФ точно не має жодного шансу в «грі в кальмара» з Україною.

    Так, якби Росії довелося взяти участь у грі «цукрові стільники», то їй би довелося впоратися з непростим завданням – видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.

    За сюжетом серіалу, учасники гри позбавлялися життя за програш, що додає комічності ситуації у тролінгу від України. Комусь траплялося коло, комусь квадрат, а найскладнішою фігурою була парасолька.

    У РФ поки ніяк не реагували на тролінг. Однак в мережі публікація вже стала мемом, її активно обговорюють в соціальних мережах.

    Користувачі вже жартують про те, що Україна вдало «підколола» країну-агресора і показала – РФ «не по зубах» виграти у нашої країни навіть в дитячій грі.

    Нагадаємо, за серіалом «Гра в кальмара» зробили безкоштовну гру.

    Раніше Україна познущалася з Росії за фото окупованого Криму.

    Теги: Україна серіал Netflix
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    Україна потролила Росію через популярний серіал «Гра в кальмара» (фото)