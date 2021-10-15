Україна потролила Росію через популярний серіал «Гра в кальмара» (фото)

У гру на виживання за мотивами південнокорейського серіалу від Netflix РФ точно б не пощастло

Поки весь світ обговорює серіал «Гра в кальмара», Україна знайшла відмінний спосіб для нового тролінгу Росії. Приводом стало одне з випробувань на виживання, яке було показано в гучній історії від Netflix.

Цього разу на офіційній сторінці нашої країни в Twitter з'явився кумедний пост, в якому показано, що РФ точно не має жодного шансу в «грі в кальмара» з Україною.

Так, якби Росії довелося взяти участь у грі «цукрові стільники», то їй би довелося впоратися з непростим завданням – видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.

- Players, open the case and check the contents



- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ — Ukraine / Україна (@Ukraine) October 12, 2021

За сюжетом серіалу, учасники гри позбавлялися життя за програш, що додає комічності ситуації у тролінгу від України. Комусь траплялося коло, комусь квадрат, а найскладнішою фігурою була парасолька.

У РФ поки ніяк не реагували на тролінг. Однак в мережі публікація вже стала мемом, її активно обговорюють в соціальних мережах.

Користувачі вже жартують про те, що Україна вдало «підколола» країну-агресора і показала – РФ «не по зубах» виграти у нашої країни навіть в дитячій грі.

Нагадаємо, за серіалом «Гра в кальмара» зробили безкоштовну гру.

Раніше Україна познущалася з Росії за фото окупованого Криму.