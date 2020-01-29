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    Шоу-биз

    Победитель шоу «Голос страны» попал в ДТП

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    <p>По словам Ивана Ганзеры, на дороге их с женой машину подрезала другой автомобиль, в котором был иностранец арабской внешности</p> <p>Фото:&nbsp;tv.ua</p> <div></div> - Победитель шоу «Голос страны» попал в ДТП

    По словам Ивана Ганзеры, на дороге их с женой машину подрезала другой автомобиль, в котором был иностранец арабской внешности

    Фото: tv.ua

    За рулем автомобиля, в котором находился победитель первого сезона вокального проекта «Голос страны» на «1 + 1» Иван Ганзера, была его жена

    Победитель первого сезона шоу «Голос страны» на «1 + 1» Иван Ганзера попал в аварию. Об этом сообщил 28 января Telegram-канал телеведущей Соломии Витвицкой «Особое с Соломией».

    За рулем находилась жена певца Ольга. Вместе они ехали на концерт в Полтаву.

    «Как объясняет Иван, на дороге их подрезала другой автомобиль, в котором были иностранцы арабской внешности. Ни по-русски, ни по-украински они не разговаривали и вели себя довольно агрессивно. Их машина была зарегистрирована в Макеевке, страховки не имели. Полицию ждали полтора часа, но никто так и не приехал. Поэтому на собственный концерт не попали, ремонтировать авто решили самостоятельно. «Главное, что все живы и здоровы», - подытожил Иван», - говорится в посте.

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    Иван Ганзера победил в шоу «Голос страны» 2011 года. Он был участником команды россйиской певицы Дианы Арбениной.

    У певца проблемы со зрением вследствие родовой травмы.

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