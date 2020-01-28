Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)



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Машине уже 22 года, но ее состояние близко к идеальному, номерной знак все тот же, что был при Диане

Знаменитый автомобиль найдет нового владельца в конце марта

В Англии собираются продать знаменитый зеленый кабриолет принцессы Дианы Уэльской. Автомобиль марки Audi 80 будет выставлен на аукцион в Бирмингеме 28 марта. Известно, что эту машину королевской особе подарили в 1994 году, после этого продажи данной модели удвоились.

Как сообщает портал Gulfnews, с момента смерти принцессы в 1997-ом данный лот несколько раз переходил из рук в руки. Машине уже 22 года, но ее состояние близко к идеальному, номерной знак все тот же, что был при Диане. Кабриолет накатал всего 22 тысячи миль, у него 2,3-литровый двигатель, пять скоростей и 131 лошадиная сила под капотом. С ним в комплекте продаются исторические документы и качественные фотографии Дианы за рулем, чтобы новый владелец всегда мог доказать, подлинность этого приобретения.

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