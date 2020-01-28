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    Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)

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    <p>Машине уже 22 года, но ее состояние близко к идеальному, номерной знак все тот же, что был при Диане</p> <div></div> - Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)

    Машине уже 22 года, но ее состояние близко к идеальному, номерной знак все тот же, что был при Диане

    Знаменитый автомобиль найдет нового владельца в конце марта

    В Англии собираются продать знаменитый зеленый кабриолет принцессы Дианы Уэльской. Автомобиль марки Audi 80 будет выставлен на аукцион в Бирмингеме 28 марта. Известно, что эту машину королевской особе подарили в 1994 году, после этого продажи данной модели удвоились.

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    Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)
    Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)
    Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)
    Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)
    Кабриолет принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)

    Как сообщает портал Gulfnews, с момента смерти принцессы в 1997-ом данный лот несколько раз переходил из рук в руки. Машине уже 22 года, но ее состояние близко к идеальному, номерной знак все тот же, что был при Диане. Кабриолет накатал всего 22 тысячи миль, у него 2,3-литровый двигатель, пять скоростей и 131 лошадиная сила под капотом. С ним в комплекте продаются исторические документы и качественные фотографии Дианы за рулем, чтобы новый владелец всегда мог доказать, подлинность этого приобретения.

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