Знаменитый голливудский актер признался, что отказался от крупнейшего гонорара в истории кино

Актер раскрыл подробности во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале

Американский актер Мэтт Деймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. Об этом сообщает Deadline.

«Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы», — сказал актер во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.