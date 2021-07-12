  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Знаменитый голливудский актер признался, что отказался от крупнейшего гонорара в истории кино

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американский актер Мэтт Деймон - Знаменитый голливудский актер признался, что отказался от крупнейшего гонорара в истории кино
    Американский актер Мэтт Деймон

    Актер раскрыл подробности во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале

    Американский актер Мэтт Деймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. Об этом сообщает Deadline.

    «Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы», — сказал актер во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знаменитый голливудский актер признался, что отказался от крупнейшего гонорара в истории кино