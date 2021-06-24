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    Подопечная Монатика в купальнике засветила фигуру, о которой мечтают все девушки (фото)

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    Певица Lida Lee - Подопечная Монатика в купальнике засветила фигуру, о которой мечтают все девушки (фото)
    Певица Lida Lee
    instagram.com/lidalee_official/

    Артистка устроила горячий фотосет

    Подопечная мультиартиста Монатика, певица Lida Lee устроила фотосет на пляже в купальнике.

    На фотографиях, которые знаменитость разместила на своей странице в Instagram, исполнительница появилась в красном сплошном купальнике и широкополой шляпе такого же цвета. Звезда похвасталась стройной фигурой и аппетитными бедрами.

    Также артистка посветила упругими ягодицами на фоне песка и зелени. На купальнике можно разглядеть надпись «Достопримечательность».

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    Подопечная Монатика в купальнике засветила фигуру, о которой мечтают все девушки (фото)
    Подопечная Монатика в купальнике засветила фигуру, о которой мечтают все девушки (фото)
    instagram.com/lidalee_official/

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Подопечная Монатика в купальнике засветила фигуру, о которой мечтают все девушки (фото)