Подопечная Монатика в купальнике засветила фигуру, о которой мечтают все девушки (фото)

Артистка устроила горячий фотосет

Подопечная мультиартиста Монатика, певица Lida Lee устроила фотосет на пляже в купальнике.

На фотографиях, которые знаменитость разместила на своей странице в Instagram, исполнительница появилась в красном сплошном купальнике и широкополой шляпе такого же цвета. Звезда похвасталась стройной фигурой и аппетитными бедрами.

Также артистка посветила упругими ягодицами на фоне песка и зелени. На купальнике можно разглядеть надпись «Достопримечательность».

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.