Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy

Артистка решилась на откровенные съемки

Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде в своем Инстаграме сообщила, что украсила украинский мужской глянец Playboy.

На фото звезда предстала в черном кожаном костюме. На некоторых фотографиях исполнительница расстегнула жакет и показала свою пышную грудь.

Для фотосессии Michelle примерила образ дерзкой рыжеволосой девушки с длинной прической.

«Почему бы во вторник не устроить немного пожара», — игриво подписала фото артистка.

Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень ей подходит. Хотя некоторые и не оценили новые фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.