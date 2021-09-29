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    Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy

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    Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде - Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy
    Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде
    instagram.com/mishvirmish/

    Артистка решилась на откровенные съемки

    Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде в своем Инстаграме сообщила, что украсила украинский мужской глянец Playboy.

    На фото звезда предстала в черном кожаном костюме. На некоторых фотографиях исполнительница расстегнула жакет и показала свою пышную грудь.

    Для фотосессии Michelle примерила образ дерзкой рыжеволосой девушки с длинной прической.

    «Почему бы во вторник не устроить немного пожара», — игриво подписала фото артистка.

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    Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy
    Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy
    Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy
    instagram.com/mishvirmish/

    Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень ей подходит. Хотя некоторые и не оценили новые фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy