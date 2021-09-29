Подопечная Потапа снялась в пикантной фотосессии для Playboy
Артистка решилась на откровенные съемки
Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде в своем Инстаграме сообщила, что украсила украинский мужской глянец Playboy.
На фото звезда предстала в черном кожаном костюме. На некоторых фотографиях исполнительница расстегнула жакет и показала свою пышную грудь.
Для фотосессии Michelle примерила образ дерзкой рыжеволосой девушки с длинной прической.
«Почему бы во вторник не устроить немного пожара», — игриво подписала фото артистка.
Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень ей подходит. Хотя некоторые и не оценили новые фото.
Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.
Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.