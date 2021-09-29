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    Alyona Alyona впервые показала своего парня

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    Известная украинская реперша&nbsp;Alyona Alyona - Alyona Alyona впервые показала своего парня
    Известная украинская реперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка пришла на церемонию награждения блогеров

    Известная украинская реперша Alyona Alyona, которая тщательно скрывала своего любимого, впервые показала бойфренда.

    Исполнительница вместе с тиктокером Денисом пришла на церемонию National Bloggers Awards. Об этом говорится в программе ЖВЛ.

    Артистка, которая недавно переехала к любимому, призналась, что ей сложно жить в избранника. Поскольку ранее ее парни жили именно у нее дома.

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    Alyona Alyona впервые показала своего парня
    Alyona Alyona впервые показала своего парня

    «Это такой болезненный вопрос. Именно потому, что он мне очень нравится и я решила жить на его территории. Но это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. И эта территория не такая большая. Даже, как у меня до этого была комната. И эти вещи надо где-то пихать! А у меня их много и это так сложно для меня! Возможно, надо спуститься чуть ниже, чтобы подняться немного выше», — поделилась звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Alyona Alyona новости
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    Alyona Alyona впервые показала своего парня