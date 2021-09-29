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    Звезда «Свингеров» Саливанчук ошарашила подписчиков откровенным фото

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    Актриса Анна Саливанчук - Звезда «Свингеров» Саливанчук ошарашила подписчиков откровенным фото
    Актриса Анна Саливанчук
    instagram.com/salivanchuk.anna/

    Актриса поделилась довольно пикантным снимком

    Популярная украинская актриса Анна Саливанчук порадовала поклонников довольно пикантным контентом.

    В своем Инстаграме звезда «Свингеров» опубликовала красивое фото, на котором позировала перед камерой топлес.

    На снимке улыбающаяся Анна держит большой букет. Кстати, именно цветами звездами прикрыла свою пышную грудь. Сексуальности образу добавила прическа актрисы и уверенный взгляд.

    instagram.com/salivanchuk.anna/
    instagram.com/salivanchuk.anna/

    «Необходимо научится прощать себе свои ошибки и перестать корить себя. Ведь ошибок не существует, есть только опыт и обратную связь. Вы действовали так, как считали нужным. Выбирали тот вариант, который был правильным по вашему мнению», — подумала звезда .

    Поклонники были в восторге от снимка артистки, забросав ее комплиментами в комментариях. Однако некоторые выразили свое недовольство:

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Звезда «Свингеров» Саливанчук ошарашила подписчиков откровенным фото