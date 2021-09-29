Пачка денег и нож. Алина Гросу показала, что носит с собой в сумочке (фото)

Артистка назвала самую дорогую сумку в ее гардеробе

Известная украинская певица Алина Гросу на радио «Люкс ФМ» показала содержимое своей сумочки. Первое, что артистка достала — это большую пачку денег. Как говорит исполнительница Славе Демину, это —аванс за концерт.

Также звезда носит с собой антисептики, наушники и две резинки для волос.

«Это для того, чтобы заплести волосы, когда с ними вовсе становится неудобно», — говорит Алина.

Интересно, что артистка носит с собой маленький розовый нож. Она говорит, что это был подарок от ее поклонника.

«Я им еще не пользовалась даже. Но, на всякий случай, ношу его с собой», — пояснила знаменитость.

Кстати, Алина призналась, что обожает читать книги. Однако она предпочитает электронные. Поэтому носит с собой два зарядных устройства.

Кстати, самой дорогой сумкой в гардеробе Гросу является Биркин от Hermes. Она говорит, что сумку ей подарил мужчина. Однако кто именно это сделал, знаменитость решила оставить в секрете.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.