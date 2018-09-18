Новый альбом Маккартни занял первую строчку в чарте Billboard 200 впервые за 36 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такого не было со времен The Beatles

Всего за одну неделю альбом Egypt Station разошелся тиражом в 153 тысячи экземпляров.

Сэр Пол Маккартни (Paul Maccartney) порадовал поклонников своим новым концептуальным диском Egypt Station («Египетская станция»). Всего за семь дней его детище разошлось тиражом в 153 тысячи экземпляров, потеснив с верхней строчки чарта Billboard 200 диск хип-хоп исполнителя Эминена (Eminem) Kamikaze («Камикадзе»).

Под «Скотч» хорошо читается: Пол Маккартни вспомнил, как Джон Леннон пытался просверлить ему череп