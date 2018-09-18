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    Шоу-биз

    Новый альбом Маккартни занял первую строчку в чарте Billboard 200 впервые за 36 лет

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    Новый альбом Маккартни занял первую строчку в чарте Billboard 200 впервые за 36 лет

    Такого не было со времен The Beatles

    Всего за одну неделю альбом Egypt Station разошелся тиражом в 153 тысячи экземпляров.

    Сэр Пол Маккартни (Paul Maccartney) порадовал поклонников своим новым концептуальным диском Egypt Station («Египетская станция»). Всего за семь дней его детище разошлось тиражом в 153 тысячи экземпляров, потеснив с верхней строчки чарта Billboard 200 диск хип-хоп исполнителя Эминена (Eminem) Kamikaze («Камикадзе»).

    Под «Скотч» хорошо читается: Пол Маккартни вспомнил, как Джон Леннон пытался просверлить ему череп

     

     

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