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    Шоу-биз

    Дэвид Линч выпустил первый трек из будущего джазового альбома

    • Розсилка
    Дэвид Линч выпустил первый трек из будущего джазового альбома

    Написанный совместно с композитором Анджело Бадаламенти

    2 ноября можно будет послушать совместный альбом режиссера Дэвида Линча и композитора Анджело Бадаламенти, создавшего саундтреки к сериалу "Твин Пикс". Джазовый альбом они вместе записали в начале 90-х годов, но так его и не издали.

    Поклонники Линча смогли услышать только две песни, которые звучали в приквеле к сериалу "Твин Пикс: Сквозь огонь", вышедшем на экраны в 1992 году. Теперь, после 26 лет забвения, альбом под названием Thought Gang наконец-то будет опубликован – за его релиз взялся американский лейбл Sacred Bones. Всего на пластинке будет 12 композиций, одну из которых можно послушать уже сейчас.

    Также под «Скотч» приятно слушать новую песню Джамалы

    Джерело: officiel-online

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