Дэвид Линч выпустил первый трек из будущего джазового альбома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Написанный совместно с композитором Анджело Бадаламенти

2 ноября можно будет послушать совместный альбом режиссера Дэвида Линча и композитора Анджело Бадаламенти, создавшего саундтреки к сериалу "Твин Пикс". Джазовый альбом они вместе записали в начале 90-х годов, но так его и не издали.

Поклонники Линча смогли услышать только две песни, которые звучали в приквеле к сериалу "Твин Пикс: Сквозь огонь", вышедшем на экраны в 1992 году. Теперь, после 26 лет забвения, альбом под названием Thought Gang наконец-то будет опубликован – за его релиз взялся американский лейбл Sacred Bones. Всего на пластинке будет 12 композиций, одну из которых можно послушать уже сейчас.

Также под «Скотч» приятно слушать новую песню Джамалы

Джерело: officiel-online