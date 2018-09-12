  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пол Маккартни вспомнил, как Джон Леннон пытался просверлить ему череп

    • Розсилка
    Пол Маккартни вспомнил, как Джон Леннон пытался просверлить ему череп

    Все во имя вдохновения и творчества

    В начале 1960-х годов существовало убеждение, что трепанация пробуждает в человеке особые творческие способности и психическое равновесие. Считалось, что сверление черепа без крайней необходимости – самый верный путь к познанию себя и окружающего мира. Адепты этой методики утверждали, что трепанация обостряет чувства лучше всякого наркотика. Не удивительно, что на это повелся Джон Леннон, известный любитель всего странного и мистического.  

    Более того, он начал терроризировать  Пола Маккартни, чтобы тот тоже пошел на эту операцию. «Все, что нужно сделать, это просто вырезать маленькую дыру в черепе, и ты почувствуешь, как уйдет лишнее давление» – сделал заманчивое предложение Леннон. –  «Это все звучало очень хорошо, но я, конечно же, отказался от этой затеи» – сказал Пол Маккартни.

    Напомним, ранее Скотч рассказывал о пикантных развлечениях участников группы The Beatles.

    музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ