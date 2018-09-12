Пол Маккартни вспомнил, как Джон Леннон пытался просверлить ему череп



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В начале 1960-х годов существовало убеждение, что трепанация пробуждает в человеке особые творческие способности и психическое равновесие. Считалось, что сверление черепа без крайней необходимости – самый верный путь к познанию себя и окружающего мира. Адепты этой методики утверждали, что трепанация обостряет чувства лучше всякого наркотика. Не удивительно, что на это повелся Джон Леннон, известный любитель всего странного и мистического.

Более того, он начал терроризировать Пола Маккартни, чтобы тот тоже пошел на эту операцию. «Все, что нужно сделать, это просто вырезать маленькую дыру в черепе, и ты почувствуешь, как уйдет лишнее давление» – сделал заманчивое предложение Леннон. – «Это все звучало очень хорошо, но я, конечно же, отказался от этой затеи» – сказал Пол Маккартни.

Напомним, ранее Скотч рассказывал о пикантных развлечениях участников группы The Beatles.