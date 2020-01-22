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    Жизнь

    Кейт Миддлтон улетела в командировку без принца Уильяма

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    <p>Герцогиня уже совершила выход в свет</p> <div></div> - Кейт Миддлтон улетела в командировку без принца Уильяма

    Герцогиня уже совершила выход в свет

    Миддлтон пообщалась и с детьми, с азартом играя в мини-городе, и с их родителями

    Кейт Миддлтон, она же герцогиня Кембриджская, совершила командировку без мужа. Супруга принца Уильяма посетила MiniBrum – интерактивный мини-город для детей и Научный музей Бирмингема. Для появления на публике Миддлтон выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру и визуально прибавивший роста.

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    Кейт Миддлтон улетела в командировку без принца Уильяма
    Кейт Миддлтон улетела в командировку без принца Уильяма
    Кейт Миддлтон улетела в командировку без принца Уильяма

    Жена принца Уильяма надела шелковую бирюзово-зеленую блузу с шевронным принтом и бантом на вороте от бренда Tabitha Webb, в вещах которого Кейт не появлялась на публике с 2015 года. К ней Кейт подобрала черные брюки-клеш и подчеркнула тонкую талию кожаным ремнем. Завершили элегантный образ лодочки на шпильке.

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    знаменитости Кейт Миддлтон
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