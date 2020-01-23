88-летняя мама Мэтью Макконахи встречается с 91-летним папой Хью Гранта



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Мама Мэттью Макконахи 19 лет назад умерла от рака

Коллеги по цеху решили стать еще ближе, буквально одной семьей

Мэттью Макконахи и Хью Грант вместе снялись в новом фильме Гая Ричи «Джентльмены» и сейчас, в период промоушена, активно рассказывают о своей новой совместной работе. Но в одном из последних интервью актеры поделились куда более любопытной информацией, чем особенности съемок боевика.

Выяснилось, что коллеги по цеху решили стать еще ближе, буквально одной семьей. А именно им пришло в голову сосватать родителей, которые уже много лет назад овдовели. Затейники отправили на свидание маму Мэттью, 88-летнюю Мэри Кэтлин, и папу Хью, 91-летнего Джеймса.

Джеймс — бывший военный и капитан. Он овдовел, когда мама Мэттью 19 лет назад умерла от рака. Кей в 1992 году похоронила мужа, который ушел из жизни из-за проблем с сердцем, и с тех пор оставалась одна.

«На следующей неделе они должны встретиться, и мы, вероятно, не увидим их всю ночь, — с юмором рассказал Мэттью. — Моя мама — весьма энергичная натура, которую не удалось обуздать ни мне, ни моему брату, ни нашему отцу. Теперь я говорю ей: «Знаешь что? Все, свобода действий! Давай, мама, действуй!».