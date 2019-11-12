Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в откровенном платье



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40-летняя Кейт Хадсон гордится своей фигурой instagram.com/katehudson

Звезда фильма «Жених напрокат» удивительно постройнела после третьих родов

40-летняя Кейт Хадсон посетила благотворительное мероприятие В Лос-Анджелесе. Звезда сразу же приковала к себе внимание. Актриса блистала в гламурном образе на фотоколле. Декольтированный наряд подчеркнул красивую грудь кинодивы и ее талию.

Хадсон была в хорошем настроении. Актриса с удовольствием позировала фотографам, показывая похудевшую фигуру со всех сторон. Она пришла на раут в компании своего избранника — основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы.