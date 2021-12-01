«Я не натискав на курок»: Болдуїн зробив заяву про смерть українки на зйомках у США

Алек Болдуїн заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета на зйомках «Іржа»

Актор Алек Болдуїн зробив заяву про стрілянину на зйомках фільму «Іржа» в інтерв'ю телеканалу ABC.

Болдуїн заявив, що він «поняття не мав», як справжня куля потрапила на знімальний майданчик його фільму «Іржа»

Болдуїн запевнив, що не натискав на спусковий гачок пістолета, внаслідок пострілу з якого смертельні поранення отримала оператор Галина Гатчінс.

«Ні ні ні. Я б ніколи не навів пістолет на кого б там не було і не спустив би курок. Ніколи», – сказав він.

При цьому сценарист фільму «Іржа» Мемі Мітчелл подала до суду на актора Алека Болдуїна та продюсерів стрічки, на зйомках якої загинула оператор-постановник Галина Гатчінс та був поранений режисер картини Джоел Соуза.

За її словами, Болдуїн «навмисно», «без поважної причини» зробив постріл. Згідно з позовною скаргою, камери тоді були налаштовані таким чином, щоб зняти обличчя Болдуїна, криваву пляму на його плечі, а також його постать «у міру того, як він тягнувся до кобури, щоб дістати зброю».

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.