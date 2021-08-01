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    Пока муж не видит. Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских (фото)

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    Певица Оля Полякова - Пока муж не видит. Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских (фото)
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Артисты поцеловались за кулисами концерта

    Украинские звезды Оля Полякова и Макс Барских слились в поцелуе. Так, во время интервью артиста за кулисами концерта «Вечер премьер. Летняя серия» с Екатериной Осадчей, к исполнителю подошла Оля и сделала вид, будто целует его на камеру. Об этом говорится в программе «Светская жизнь».

    Со своей стороны, Макс удивился, почему же Полякова не довела дело до конца, наклонил ее и поцеловал в губы.

    «Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли», — прокомментировал знаменитость, вытирая губы от помады.

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    Пока муж не видит. Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских (фото)
    Пока муж не видит. Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Пока муж не видит. Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских (фото)