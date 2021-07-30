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    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)

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    Певица Ирина Федишин с мужем - Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Певица Ирина Федишин с мужем
    facebook.com/ifedyshyn/

    Исполнительница опубликовала фотосессию

    Известная украинская артистка Ирина Федишин и продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Сегодня они празднуют годовщину свадьбы. Супруги уже опубликовали совместную песню, а теперь певица посвятила мужу чувственную публикацию.

    Исполнительница опубликовала фотосессию, в которой позировала с любимым и детьми в роскошном свадебном платье. Зато Виталий надел классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

    «Сегодня, ровно 15 лет назад, как мы поженились. Благодарна Богу за все, что он мне дает. Благодарна, что Он послал в мою жизнь такого человека, как Виталий, – написала Ирина Федишин.

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    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
    facebook.com/ifedyshyn/

    Виталик, люблю тебя! С тобой я любимая жена, счастливая мама и певица, которая имеет большое количество поклонников, ты делаешь меня счастливой! Спасибо тебе за все! Спасибо, что ты есть!», – добавила звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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    Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)