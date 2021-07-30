На свидание в шортах-трусах. Рианну возмутила фанатов выбором гардероба (фото)

Звезда вышла на улицу и возмутила фанатов

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Майями в откровенном наряде и возмутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она покидала ресторан вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Она была одета в черную рубашку с принтом в виде языков пламени, короткие джинсовые шорты и черные босоножки на каблуках. Образ Рианны дополнили солнцезащитные очки, небольшая оранжево-зеленая сумка и подвеска на шее.

instagram.com/ririgalbadd/

Читатели издания принялись критиковать внешний вид исполнительницы в комментариях. «То, что вы звезда, не означает, можно выходить на улицу в трусах», «Дизайн ее шортов напоминает подгузник на липучке», «Такая красивая женщина, но ей всегда удается как-то испортить внешний вид одеждой», «Я понимаю, что она звезда и может носить какие-то возмутительные вещи, но похоже, что она забыла о штанах. Сожалею», «Подумала, что это трусы», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.