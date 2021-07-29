Бил и подсыпал наркотики. Жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни

Юлия Леус ошарашила подробностями о жизни с ведущим

Жена телеведущего Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус впервые рассказала об издевательствах бывшего.

Так, модель заявила, что шоумен регулярно бил ее, унижал и даже подсыпал наркотики в кофе. Как рассказала блогерша в интервью для YouTube-канала "Олицкая", Джеджула и Леус познакомились в караоке. Модель первая подошла познакомиться. В начале отношений, говорит, Андрей был очень внимательный, веселый и радовал ее комплиментами.

Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

«Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

После этого, по словам Леус, Андрей ударил ее головой о стену. Говорит, что Джеджула очень ревновал, запрещал здороваться с друзьями и заставил отписаться любимую в фотоблоге от страниц всех мужчин.

«Он мне в кофе наркоту подбрасывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Он сказал мне потом. Я проснулась, пошла сделала себе кофе, отошла. Он за это время туда бросил пол таблетки... Я офигела вообще. Я на беговой дорожке, а я чувствую, что у меня сердце вылетает, руки дрожат и с меня течет. А я вообще не потею. После этого я ушла. Он очень подлый человек», — ошеломила Леус.

Кроме того, Юлия Леус подробно рассказала об издевательствах, в результате которого она беременная попала в больницу. Перед этим модель рассказала, что в квартире были камеры, на которые ведущий все снимал. Все началось со словесной перепалки, а затем знаменитость, по словам бывшей, начал плевать ей в лицо.

«От камеры своей, которая висит, он отходил, когда он мне в лицо харкал. Он меня тогда толкнул в стенку сильно, а перед этим он меня в стекло бросал беременную. И снимал. У меня тогда эмоции, я стояла у вазы, я взяла толкнула ее и она упала и разбилась. А это была его ваза. Он подходит, а рядом стояла моя ваза, которую мне брат подарил. Подходит, берет эту вазу и разбивает. И потом берет меня за волосы и меня в это же стекло бросает. У меня тогда уже был достаточно большой живот, хорошо, что я упала на бок. У меня тогда весь бок синий был. Он не подал руку, а начал это все снимать и ехидно смеяться», — вспомнила она.

Тем временем, Андрей Джеджула не оставил без внимания признание все еще жены Юлии.

Шоумен записал эмоциональное видео, в котором обратился к экс-возлюбленной и заявил, что в ближайшее время выйдет в прямые эфиры с определенными фактами. Однако, какими — не уточнил.

«Моей жене не ймется. По всему миру началась четвертая, пятая волна. А у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить. Передайте моей, надеюсь в ближайшее время, когда нас разведут, экс-жене, что Трою тоже я разрушил, три крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля — тоже я. Разыгравшейся фантазии надо как-то дать ответ. Подозреваю, что нам снова придется поговорить. Поэтому ждите ближайших эфиров, но на этот раз раз уже с фактами, Юлия Анатольевна», — сказал Джеджула.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.