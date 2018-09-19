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    Шоу-биз

    Джессика Симпсон готовится к рождению третьего ребенка

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    Джессика Симпсон - Джессика Симпсон готовится к рождению третьего ребенка
    Джессика Симпсон

    В семье Джессики и ее супруга Эрика Джонсона ожидается радостное событие

    Популярная певица Джессика Симпсон сообщила, что в скором времени снова станет мамой.

    Радостной новостью артистка поделилась на своей официальной странице в соцсети.

    «Вскоре нас станет пятеро. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни»,- написала будущая многодетная мама.

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    Джессика Симпсон готовится к рождению третьего ребенка
    Джессика Симпсон готовится к рождению третьего ребенка
    Джессика Симпсон готовится к рождению третьего ребенка

    Стоит отметить, что пол будущего ребенка Джессика Симпсон и ее супруг скрывать не стали. У пары родиться девочка.

    Напомним, в 2014 году Джессика вышла замуж за бывшего игрока футбольной команды NFL Эрика Джонсона. Пара воспитывает двоих детей - 6-летнюю дочь Максвелл Дрю и сына Эйса, которому недавно исполнилось пять лет. В своих интервью певица любит повторять, что семья - главное для нее в жизни. Этот факт она доказывает не только словом, но и делом: Джессика практически не занимается своей карьерой, гораздо комфортнее чувствует себя в роли домохозяйки. 

    Джерело: Hello!

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