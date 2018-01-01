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    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году

    Ремейк заработал приличную сумму в кинопрокате
    Компания Sony Pictures присматривает дату для своего нового релиза – продолжения «Джуманджи: Зов джунглей». Предположительно, премьера «Джуманджи 2» состоится в декабре 2019 года. Удивительно, но ремейк классической ленты «Джуманджи» 1995 года, от которого не ждали ничего особенного, стал настоящим
    • Сьогодні, 13:15
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    Ремейк заработал приличную сумму в кинопрокате

    Компания Sony Pictures присматривает дату для своего нового релиза – продолжения «Джуманджи: Зов джунглей». Предположительно, премьера «Джуманджи 2» состоится в декабре 2019 года.

    Удивительно, но ремейк классической ленты «Джуманджи» 1995 года, от которого не ждали ничего особенного, стал настоящим «кассовым монстром». При бюджете в 90 миллионов долларов экшн-комедия заработала 769 миллионов в мировом прокате.

    Успех картине принесли комедийное трио Дуэйн Джонсон-Джек Блэк-Кевин Харт, захватывающий приключенческий сюжет и достойные спецэффекты. И даже соседство с фильмом «Звездные войны: Последние Джедаи» не испортило результаты проката.

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    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году
    Сиквел «Джуманджи» выйдет в 2019 году

    Примечательно, что сиквелу «Джуманджи: Зов Джунглей» придется снова столкнуться с новой частью франшизы «Звездные войны». Ее релиз запланирован на 19 декабря 2019 года. 

    Джерело: Киноафиша

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