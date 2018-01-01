Звезда фильма «Один дома» рассказал, как в детстве над ним издевался отец

Маколей Калкин сделал откровенное признание о своей личной жизни

Знаменитый голливудский актер Маколей Калкин («Один дома») признался, что в детстве у него были очень непростые отношения с отцом. Артист отметил, что его родитель был «плохим человеком и агрессором». Также он отметил, что не виделся с отцом уже около 25 лет. «Я не говорил с ним примерно четверть века, это так, как



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Маколей Калкин

Маколей Калкин сделал откровенное признание о своей личной жизни

Знаменитый голливудский актер Маколей Калкин («Один дома») признался, что в детстве у него были очень непростые отношения с отцом. Артист отметил, что его родитель был «плохим человеком и агрессором». Также он отметил, что не виделся с отцом уже около 25 лет.

«Я не говорил с ним примерно четверть века, это так, как это должно быть. Я с ним никогда не был в хороших отношениях. Мое представление об отце – оно скорее из тех, которые получаешь из телепередач и фильмов, а не из родительской любви. Мы никогда не были с ним близки», - говорит Калкин.

При этом актер отметил, что отец относился к нему без любви еще до того, как мальчик прославился и начал приносить семье деньги. И добавил, что эти чувства был совершенно взаимными.

«Мы не любили друг друга. Он был плохим человеком, он издевался морально и физически, я могу показать вам все мои шрамы, если хотите. Он был плохим чуваком, со всех сторон. И я стал брать удар на себя. Лучше я, чем кто-то другой», - признается актер.

Как известно, со временем родители актера развелись. И сегодня артист вспоминает это, как «лучшее событие в жизни», которое побудило его уйти из шоу-бизнеса.

«Надеюсь, все вы назарабатывались денег. От меня их больше не будет», - вспоминает Калкин тот эпизод из своей жизни.

Как известно, не так давно актер прекратил употреблять наркотики.

Джерело: ТСН